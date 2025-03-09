الاتفاق يعبر العروبة بثنائية

البلاد- جدة

حقق فريق الاتفاق فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه العروبة في المباراة التي جرت مساء السبت، بمنافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي.

تقدم حمد المقاطي في الدقيقة 39 للاتفاق بهدف عكسي، قبل أن يدرك عمر السومة هدف التعادل مع الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

ونجح ألفارو ميدران في التسجيل مع الدقيقة 79 لمصلحة الاتفاق، لينجح الضيوف في خطف النقاط الثلاث.

الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 35 ليحتل المركز السابع في ترتيب دوري روشن، والخسارة جمدت من رصيد العروبة عند النقطة 26 ليحتل المركز الثاني عشر.