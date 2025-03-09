اختتام منافسات ملتقى المملكة التأهيلي الثالث لألعاب القوى

متابعة – خالد بن مرضاح

اختتمت مساء أمس السبت منافسات ملتقى المملكة التأهيلي الثالث للأندية – درجة الرجال لألعاب القوى، والتي أقيمت في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وسط حضور جماهيري جيد وأجواء تنافسية شهدت مشاركة 28 نادياً وأكثر من 317 لاعباً من أبطال ألعاب القوى في المملكة.

وفي ختام الملتقى، توج رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى (العميد علي بن إبراهيم الشيخي) وبحضور الأستاذ عبدالله الزايدي والأستاذ أحمد الثبيتي.. الأندية واللاعبين الفائزين.

وفي هذا الصدد رفع الشيخي باسمه واسم زملائه اعضاء مجلس الاداره لألعاب القوى شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على ما يوليانه من دعم واهتمام بالرياضة والرياضيين، مؤكدًا أن ذلك يحفزهم لبذل المزيد من الجهد لتنظيم الأحداث الرياضية وتحقيق الإنجازات محليًا وإقليميًا وآسيويًا وعالميًا.

وأشاد رئيس اتحاد ألعاب القوى بدعم واهتمام سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي واللجنة الأولمبية على حرصهم واهتمامهم بلاعبي ألعاب القوى لتسخير كافة الإمكانيات للوصول بهم إلى المنصات العالمية، كما أبدى إعجابه بالتنظيم المميز والرائع للملتقى وكذلك المستوى الفني المتميز للمنافسات، مؤكدًا أنهم يطمحون لاكتشاف مواهب شابة قادرة على تشريف الوطن في البطولات العالمية.