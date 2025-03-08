19 حالة إنقاذ حياة بمستشفى أجياد الطوارئ خلال أول 5 أيام من رمضان

مكة المكرمة : البلاد

تمكنت الفرق الطبية بمستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة 19 حالة خلال الفترة من 1 إلى 5 من شهر رمضان المبارك.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه تعامل مع الحالات بشكل عاجل وسريع من الفرق الطبية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتنوعت جنسيات المستفيدين من مختلف البلدان العربية والإسلامية؛ وتمثلت الحالات في طب وجراحة القلب، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة المخ والأعصاب، وحالات باطنة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ومناظير الجهاز الهضمي، وأمراض الكلى، والأمراض الصدرية، مشيرًا إلى أن الحالات نُقلت إلى مستشفيات التجمع لاستكمال تلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

ويأتي ذلك حرصًا من تجمع مكة المكرمة الصحي لتكامل الخدمات بين مستشفيات التجمع لسلامة المرضى وتسهيل تقديم الخدمات الصحية بكل يسر وسهولة بين المستفيدين.