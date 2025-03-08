12 جريحاً في إطلاق نار بتورونتو الكندية

البلاد : وكالات

أصيب 12 شخصا بجروح عندما أطلق مسلحون ملثمون النار بشكل عشوائي في حانة بمدينة تورونتو الكندية ليل الجمعة على ما أعلنت الشرطة التي قالت إنها تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم.

ولم تتضح بعد الدوافع وراء إطلاق النار الذي وقع في ساعة متأخرة الجمعة في شرق المدينة وهي الأكبر في كندا.

ونُقل الجرحى إلى المستشفى لكن إصاباتهم لا تشكل خطرا على حياتهم.

وقالت الشرطة على منصة إكس “12 جريحا. بينهم ستة من المصابين يعانون إصابات لا تهدد حياتهم”.

أضافت “ثلاثة مشتبه بهم في حادثة إطلاق النار … ننشر كافة الوسائل المتاحة لتحديد مكان الذي يقفون وراء ذلك واعتقالهم”.

وكان بحوزة المشتبه بهم بندقية هجومية ومسدسات، حسبما قالت الشرطة لوسائل إعلام محلية في موقع الحادثة.

وأضاف مسؤول الشرطة بول ماكنتاير إن المشتبه بهم “دخلوا الحانة وأخرجوا أسلحتهم وأطلقوا النار عشوائيا على الجالسين داخل الحانة”.

ونقلت عنه شبكة سي تي في الاخبارية أن “الدوافع وراء إطلاق النار لم تتضح حتى الآن. نتعقب كافة الخيوط”.

وأكد أن “التحقيق سيوضح ما إذا كانت الحانة مستهدفة لسبب ما”.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن إطلاق النار وقع ليلة افتتاح الحانة.

وأعربت رئيسة بلدية تورونتو أوليفيا تشاو عن قلق بالغ جراء الحادثة، مؤكدة أن الشرطة دفعت بكل “الموارد الضرورية” من أجل التعامل معها.