مدرب الأهلي يايسله: أشعر بانفعال تجاه التحكيم.. ولم نتحل بالشجاعة للفوز بمباراة الخليج

ذكر مدرب النادي الأهلي الألماني ماتياس يايسله بالمؤتمر الصحفي، عقب لقاء الأهلي والخليج، أن المواجهة كانت صعبة، والنتيجة لم تكن متوقعة، وأضاف بأن الفريق قدم كل شيء لديه باستثناء الانتصار.
وفيما يخص إجابته، عن أداء التحكيم، ذكر بأنه يشعر بالانفعال، واكتفى بقوله: سأكون حذرا بالحديث عن التحكيم، ولكن طوال الفترة الماضية رأيت ركلات جزاء محتسبة في حالات أقل من حالة علي مجرشي، وفي النهاية الحكم عاد للتقنية، وآمل أنه اتخذ القرار الصحيح، وأضاف الألماني بأنه يجب التركيز على المواجهة القادمة في البطولة الآسيوية أمام الريان القطري.
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