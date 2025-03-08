ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بثلاثية ساوثهامبتون

البلاد- جدة
واصل ليفربول اقترابه من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (2024-2025)، بعدم نجح في الفوز على فريق ساوثهامبتون 3-1، مساء اليوم السبت، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 16 نقطة أمام أرسنال أقرب ملاحقيه، الذي لعب مباراتين أقل.
وتتبقى لليفربول 9 مباريات في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي (27 نقطة ممكنة)، مقابل 11 مباراة لأرسنال (33 نقطة)، و10 مباريات لنوتنغهام فورست، صاحب المركز الثالث بـ51 نقطة (30 نقطة).
وبإمكان ليفربول ضمان التتويج باللقب حال وصوله إلى 88 نقطة، وهو رصيد لن يتمكن أي من ملاحقيه من الوصول إليه.
وبهذا يحتاج ليفربول لحصد 18 نقطة من مبارياته المتبقية في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، دون النظر لمباريات باقي منافسيه، وأسرع طريق للوصول إلى هذا الرصيد هو الفوز في مبارياته الـ6 التالية.
وبطبيعة الحال، يمكن أن يحسم ليفربول اللقب في وقت مبكر، في حالة تعثر منافسيه على رأسهم أرسنال، وأيضًا في حالة تعثر الليفر ستختلف الحسابات.
GOAL!
🇪🇬👑@MoSalah makes it 3-1 with his second penalty of the afternoon!#beINPL #LIVSOU #LFC pic.twitter.com/P7u4B3p1ym
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 8, 2025