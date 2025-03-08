الرياضة

ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بثلاثية ساوثهامبتون

صحيفة البلادaccess_time9 / رمضان / 1446 هـ       8 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
واصل ليفربول اقترابه من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (2024-2025)، بعدم نجح في الفوز على فريق ساوثهامبتون 3-1، مساء اليوم السبت، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 16 نقطة أمام أرسنال أقرب ملاحقيه، الذي لعب مباراتين أقل.


وتتبقى لليفربول 9 مباريات في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي (27 نقطة ممكنة)، مقابل 11 مباراة لأرسنال (33 نقطة)، و10 مباريات لنوتنغهام فورست، صاحب المركز الثالث بـ51 نقطة (30 نقطة).

وبإمكان ليفربول ضمان التتويج باللقب حال وصوله إلى 88 نقطة، وهو رصيد لن يتمكن أي من ملاحقيه من الوصول إليه.

وبهذا يحتاج ليفربول لحصد 18 نقطة من مبارياته المتبقية في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، دون النظر لمباريات باقي منافسيه، وأسرع طريق للوصول إلى هذا الرصيد هو الفوز في مبارياته الـ6 التالية.

وبطبيعة الحال، يمكن أن يحسم ليفربول اللقب في وقت مبكر، في حالة تعثر منافسيه على رأسهم أرسنال، وأيضًا في حالة تعثر الليفر ستختلف الحسابات.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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