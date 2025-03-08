دراسة استطلاعية تؤكد تعزيز الهوية النقدية لرمز الريال السعودي

جدة : البلاد

أكد 68% شاركوا في استطلاع رأي نفذه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام “رأي”، يرون أن إطلاق رمز الريال السعودي يجسد مكانة المملكة عالميًا في الاقتصاد والسياسة، بينما اعتبر 32% أن هذه الخطوة ستسهم في سهولة تمييز العملة السعودية على المستوى المحلي والدولي.

أما فيما يتعلق بدمج الرمز الجديد في الأجهزة الإلكترونية، فقد أبدى 95% من المستطلعين حرصهم على أن تتضمن لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية المستقبلية رمز الريال السعودي، ما يعكس الرغبة في تعزيز حضوره في التعاملات الرقمية.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله -، اعتمد رمز “ريال” ليكون التعبير الرسمي عن الريال السعودي في كافة التعاملات المالية والتجارية، في خطوة تعزز الهوية النقدية للمملكة، وتواكب تطورات الاقتصاد الرقمي عالميًا.