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الهلال يتغلب على الفيحاء بثنائية
الرياضة

الهلال يتغلب على الفيحاء بثنائية

صحيفة البلادaccess_time9 / رمضان / 1446 هـ       8 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح فريق الهلال من استعادة ذاكرة الانتصارات في مشواره بدوري روشن، بالفوز على مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد.

واستطاع الهلال الخروج من كبوته ومسلسل تعثره بالفوز على الفيحاء في لقاء الجولة 24 من دوري روشن، مساء الجمعة.

سجل محمد كنو هدف الهلال الأول مع الدقيقة 18، وعاد الصربي الكسندر ميتروفيتش في أول مشاركة له بعد غياب 60 يومًا لتسجيل هدف التعزيز في الدقيقة 90+2.

وقلص الهلال الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر إلى 4 نقاط فقط، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة.

وفي المقابل، تجمد رصيد الفيحاء عند 22 نقطة ليستمر في المركز الرابع عشر بترتيب دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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