الهلال يتغلب على الفيحاء بثنائية

البلاد- جدة
نجح فريق الهلال من استعادة ذاكرة الانتصارات في مشواره بدوري روشن، بالفوز على مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد.
واستطاع الهلال الخروج من كبوته ومسلسل تعثره بالفوز على الفيحاء في لقاء الجولة 24 من دوري روشن، مساء الجمعة.
سجل محمد كنو هدف الهلال الأول مع الدقيقة 18، وعاد الصربي الكسندر ميتروفيتش في أول مشاركة له بعد غياب 60 يومًا لتسجيل هدف التعزيز في الدقيقة 90+2.
وقلص الهلال الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر إلى 4 نقاط فقط، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة.
وفي المقابل، تجمد رصيد الفيحاء عند 22 نقطة ليستمر في المركز الرابع عشر بترتيب دوري روشن.
الهلال يصل للنقطة 54 بثنائية في شباك الفيحاء
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي #الفيحاء_الهلال | #SSC pic.twitter.com/Xf4dhrLtus
— SSC (@ssc_sports) March 7, 2025