التعادل يحسم ديربي الرياض بين النصر والشباب

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 ديربي مثير جمع النصر والشباب بملعب الأول بارك بالرياض، مساء الجمعة، بمنافسات الجولة 24 من دوري روشن.

لعب النصر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 بعد طرد مدافع الفريق محمد آل فتيل، بالبطاقة الحمراء.

بادر بالتهديف لفريق الشباب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ولكن اكتملت إثارة الشوط الأول برد النصر سريعًا بثنائية حملت توقيع أيمن يحيى وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 45+2 و 45+7.

وفي الشوط الثاني استغل الشباب النقص العددي لفريق النصر وتمكن من إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد الشويرخ في الدقيقة 67.

التعادل رفع رصيد النصر إلى 48 نقطة واستمر في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، ورفع رصيد الشباب إلى 40 نقطة محافظًا على المركز السادس.