“البيئة” ترصد هطول أمطار في (10) مناطق عبر (83) محطة رصد

الرياض : البلاد

سجّلت محطة رصد علقة الزلفي بمنطقة الرياض أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (40.0) ملم، وسجّلت محطة الزلفي (30.0) ملم، والبطين الجنوبي بالزلفي (11.0) ملم، ضمن (10) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار على مناطق المملكة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (83) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الجمعة 7 مارس وحتى التاسعة صباح السبت 8 مارس 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، الباحة، والجوف).

وأوضح التقرير أن منطقة مكة المكرمة سجلت (3.2) ملم في محطة العرضيات، وسجلت منطقة المدينة المنورة في محطة رصد بدر (7.6) ملم، بينما سجّلت منطقة القصيم في عنيزة (9.4) ملم، و(7.8) ملم في محطة رصد أم حزم بالشماسية, وسجّلت المنطقة الشرقية (15.6) ملم في محطة القطار بقرية العليا، و(11.0) ملم في محطة السعيرة بحفر الباطن.

وأبان التقرير أن منطقة عسير سجلت (2.6) ملم في تلوث المنظر بمحافظة بارق، و(0.8) ملم في الفرعة الشمالية بالنماص، وسجّلت تبوك (2.0) ملم في محطة رصد حرس حدود عسيلة بتبوك، و(1.8) ملم في تيماء، وشهدت منطقة الحدود الشمالية هطول (15.8) ملم في مطار عرعر، و(15.0) ملم في مركز حرس الحدود بطريف.

وفي منطقة الباحة، سجّلت محطة برحرح بالمندق (7.0) ملم، وبلغ الهطول في مدينة الباحة (6.8) ملم، وسجلت محطة المرير بسكاكا بمنطقة الجوف (1.5) ملم، وسجّلت محطة الشقيق بدومة الجندل (1.0) ملم، في حين شهدت مناطق أخرى معدلات أقل متفرقة من الهطولات المطرية