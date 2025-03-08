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الأهلي يتعادل مع الخليج في ” روشن”
الرياضة

الأهلي يتعادل مع الخليج في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time9 / رمضان / 1446 هـ       8 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تعادل فريق الأهلي أمام نظيره الخليج، مساء الجمعة، بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.

تقدم فريق الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 30، بعدما سجل لاعب الخليج سعيد حمسل بالخطأ في مرماه.

وتمكن اللاعب عبداله السالم من إدراك هدف التعادل للخليج في الدقيقة 45، قبل أن يضيف مارتينيز الهدف الثاني للخليج في الدقيقة 45+9.

وقبل صافرة النهاية تمكن اللاعب ويندرسون جالينو من تسجيل الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 90

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة بالمركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الخليج إلى النقطة 30  بالمركز العاشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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