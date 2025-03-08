الأهلي يتعادل مع الخليج في ” روشن”

البلاد- جدة

تعادل فريق الأهلي أمام نظيره الخليج، مساء الجمعة، بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.

تقدم فريق الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 30، بعدما سجل لاعب الخليج سعيد حمسل بالخطأ في مرماه.

وتمكن اللاعب عبداله السالم من إدراك هدف التعادل للخليج في الدقيقة 45، قبل أن يضيف مارتينيز الهدف الثاني للخليج في الدقيقة 45+9.

وقبل صافرة النهاية تمكن اللاعب ويندرسون جالينو من تسجيل الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 90

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة بالمركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الخليج إلى النقطة 30 بالمركز العاشر.