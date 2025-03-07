3 مواجهات قوية في انطلاق الجولة 25 من ” يلو”

البلاد- جدة

تنطلق غدًا السبت منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بإقامة 3 مواجهات قوية؛ تجمع أحد مع نيوم، والصفا مع الطائي، والباطن مع العربي.

يسعى نيوم المتصدر لمواصلة انتصاراته، والاقتراب خطوة من الصعود التاريخي إلى دوري روشن؛ حيث يملك في جعبته 53 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما يحل أحد في المركز الأخير، وتزداد فرصه صعوبة في البقاء؛ إذ يملك 13 نقطة فقط بفارق 11 نقطة عن مراكز البقاء.

ويستقبل الصفا ضيفه الطائي؛ بحثًا عن نقاط المباراة؛ إذ لم يحصد أي نقطة في آخر 8 مباريات؛ ليتراجع إلى المركز 17 برصيد 21 نقطة، بينما يسعى الطائي لاستعادة الانتصارات والتقدم في الترتيب؛ حيث يحل سادسًا برصيد 38 نقطة.

ويلتقي الباطن ضيفه العربي في مباراة يسعى من خلالها كلا الفريقين لاستعادة الانتصارات، حيث يحل الباطن في المركز 14 برصيد 25 نقطة، بينما يملك العربي 34 نقطة في المركز التاسع بفارق 4 نقاط عن مراكز “البلاي أوف”.