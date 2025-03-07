الوحدة يستعيد نغمة الانتصارات بنقاط الرائد

البلاد- جدة
استعاد فريق الوحدة نغمة الانتصارات بعد طول غياب، ونجح في انتزاع فوز ثمين على ملعبه ووسط أنصاره أمام ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الحميس، ضمن الجولة 24 من دوري روشن.
بادر بالتهديف الفريق الضيف عن طريق كريم بركاوي بعد مرور 16 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.
تأزم موقف الرائد بعد الخسارة؛ حيث احتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، بينما لم يشفع فوز الوحدة في مغادرة المركز الأخير بجدول ترتيب روشن برصيد 17 نقطة.
🔚 نهاية المباراة
الوحدة يتغلب على الرائد بثلاث أهداف مقابل هدف
🎥 شاهد الأهداف ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الرائد | #SSC pic.twitter.com/8p4zKpnqCR
— SSC (@ssc_sports) March 6, 2025