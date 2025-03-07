الوحدة يستعيد نغمة الانتصارات بنقاط الرائد

البلاد- جدة

استعاد فريق الوحدة نغمة الانتصارات بعد طول غياب، ونجح في انتزاع فوز ثمين على ملعبه ووسط أنصاره أمام ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الحميس، ضمن الجولة 24 من دوري روشن.

بادر بالتهديف الفريق الضيف عن طريق كريم بركاوي بعد مرور 16 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

ولكن نجح الوحدة في الرد بالتعادل عن طريق سعد بقير في الدقيقة 24، واستطاع أوديون إيغالو من تسجيل هدف التقدم لـ”فرسان مكة” مع الدقيقة 70. وتمكن الوحدة من تسجيل ثالث أهدافه في الدقيقة 90 بواسطة الكسندر كريتو.

تأزم موقف الرائد بعد الخسارة؛ حيث احتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، بينما لم يشفع فوز الوحدة في مغادرة المركز الأخير بجدول ترتيب روشن برصيد 17 نقطة.