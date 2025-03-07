الاتحاد يرفض الخسارة أمام القادسية في روشن

البلاد- جدة
رفض فريق الاتحاد الخسارة أمام مضيفه القادسية، ولكنه واصل إهدار النقاط، وذلك في القاء الذي جمعهما مساء الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الـ24 من عمر بطولة دوري روشن للمحترفين.
خطف القادسية هدف التقدم عبر مهاجمه الجابوني المتألق أوباميانغ عند الدقيقة 90+1.
وقبل صافرة النهاية بثوان، عاد الاتحاد وأحرز هدف التعادل عن طريق نجمه الفرنسي نجولو كانتي عند الدقيقة 90+6.
بهذه النتيجة؛ وصل رصيد الاتحاد إلى 58 نقطة من 24 مباراة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن، وهو يتفوق بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال –حامل اللقب- الذي يحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 23 مباراة وتنتظره مواجهة أمام الفيحاء، لحساب الجولة 24، مساء اليوم الجمعة.
وفشل الاتحاد للمباراة الثالثة توالياً في تحقيق الفوز، حيث تعادل مع الخليج 1-1 ثم الأخدود 1-1، وأخيراً القادسية 0-0.
في المقابل؛ وصل رصيد القادسية إلى 51 نقطة من 24 مباراة وظل في المركز الثالث.
في الجولة المقبلة رقم 25؛ الاتحاد سيستضيف الرياض، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «ملعب الإنماء» بجدة، مساء يوم الخميس 13 مارس، بينما يحل القادسية ضيفًا على ضمك، يوم الجمعة 14 من الشهر ذاته.
القادسية يُلحق الاتحاد بالتعثر الثالث على التوالي✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#القادسية_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/rJTAOsKUOs
— SSC (@ssc_sports) March 6, 2025