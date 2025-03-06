88.7 مليار ريال إيرادات “السعودية للكهرباء

البلاد – الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، نتائجها المالية لعام 2024، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بلغت 88.7 مليار ريال، مقارنة بـ 75.3 مليار ريال في العام السابق، محققةً نموًا بنسبة 18%.

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 6.9 مليارات ريال خلال عام 2024، مقارنة بـ 10.2 مليارات ريال في العام السابق، وأوضحت الشركة أن هذا التراجع يعزى بشكل رئيس إلى تسجيل مصروف غير متكرر بقيمة 5.7 مليارات ريال.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف المهندس خالد بن سالم الغامدي إن عام 2024 يمثل محطة جديدة من النمو المتسارع ، ونحن ملتزمون بتعزيز أمن الطاقة، ودعم تحول المملكة إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، وتقديم خدمات كهربائية موثوقة وعالية الجودة.

وشهد عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في الاستثمارات الرأسمالية التي بلغت 60 مليار ريال، ، تركزت في مشاريع البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز الشبكات الذكية. ورفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة من A1 إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة،، مما يعزز مكانتها بين أكبر شركات الكهرباء عالميًا.