17.6 مليار ريال إنفاق أسبوع.. والأطعمة تتصدر

البلاد – الرياض

بلغت قيمة المبيعات عبر البطاقات في المملكة، نحو 17.6 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي أول مارس الحالي ، مقارنة بنحو 13 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه ، وتعود زيادة قيمة المبيعات ، إلى مواعيد صرف الرواتب للموظفين الحكوميين ودخول شهر رمضان المبارك. ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي ، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 231.4 مليون عملية، مقارنة بنحو 210.1 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه. وحسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 1 مارس، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 19% وبقيمة 3.3 مليار ريال، وقطاع السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 12.1% وقيمة 2.1 مليار ريال.

وبالنسبة لتوزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن خلال الأسبوع، فقد تصدرت الرياض بنحو 5.9 مليار ريال، ما يمثل 33.4% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 2.5 مليار ريال وبنسبة 13.9%.

وشهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدمًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، نتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي، لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية.