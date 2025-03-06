100 مليار ريال مساهمة “غير الربحي” في الاقتصاد

البلاد – الرياض

تجاوز القطاع غير الربحي في المملكة ولأول مرة في تاريخه سقف 100 مليار ريال في المساهمة الاقتصادية، تعادل 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير مؤسسة الملك خالد “آفاق القطاع غير الربحي 2025م”.

وأسهمت الأوقاف بـ 48 مليار ريال وفقًا للهيئة العامة للأوقاف، بينما أسهمت المنظمات غير الربحية بإنفاق 47 مليار ريال، فيما أضاف التطوع قيمة اقتصادية تعادل 5 مليارات ريال وأسهمت الجمعيات التعاونية بمبلغ 2 مليار ريال، كما استشرف التقرير استمرار نمو القطاع غير الربحي ليحقق مستهدف رؤية المملكة 2030 قبل موعده بالوصول إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

كما رصد التقرير تصدّر منظمات التعليم والأبحاث حجم الإيرادات في القطاع غير الربحي بأكثر من 19 مليار ريال، في حين تصدرت منظمات الصحة حجم الإنفاق بـ15 مليار ريال،

وحلل التقرير مصادر الإيرادات، وعلى وجه الخصوص الدعم الحكومي السخي ومنصات التبرع الرقمية، التي حققت أفضل أداء بالوصول إلى أكثر من 15 مليار ريال من التبرعات، تتصدرها منصة إحسان للعمل الخيري ، كما سجل التقرير وصول قيمة أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية إلى أكثر من 1,7 مليار ريال.