غرفة الرياض

أعلنت غرفة الرياض اكتمال تشكيل لجانها القطاعية للدورة التاسعة عشرة، التي يبلغ إجمالي أعضائها 245 عضوًا من رجال وسيدات الأعمال. وتعد اللجان القطاعية أحد أهم أدوات غرفة الرياض لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في المنطقة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تبني قضايا المشتركين ومناقشة تطلعاتهم، بالإضافة إلى دراسة تحديات القطاع الخاص واقتراح الحلول المناسبة.

ضريبة فبراير

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر فبراير 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 مارس الحالي. وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1 % من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير.

تراجع الذهب

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 2912.09 دولارًا للأوقية، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 % لتصل إلى 2922.70 دولارًا. وارتفعت الفضة بنسبة 0.1 % إلى 32 دولارًا للأوقية.

يأتي هذا التراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما واصلت الأسواق تتبع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.