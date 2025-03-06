الرياضة

ليفربول يصعق سان جيرمان على أرضه في دوري أبطال

صحيفة البلادaccess_time7 / رمضان / 1446 هـ       6 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اكتفى ليفربول بالتسديد على مرمى باريس سان جيرمان مرة واحدة، ليسجل منها هدفًا، انتصر به (1-0) على ملعب حديقة الأمراء، ضمن ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

تألق البرازيلي أليسون في حماية مرمى ليفربول، بتصديه لـ10 كرات، بينما تلقى الإيطالي دوناروما هدفًا من تسديدة واحدة، ليعقد باريس سان جيرمان موقفه بشأن التأهل إلى ربع النهائي.

ويلتقي الطرفان إيابًا على ملعب أنفيلد، الثلاثاء المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن محمد صلاح شارك أساسيًا في تشكيل ليفربول قبل أن يغادر عند حدود الدقيقة 86 لصالح هارفي إليوت الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بعد دخوله بثوانٍ معدودة.

جدير بالذكر أن المتأهل بينهما ينتظر في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أحد الفريقين إما أستون فيلا أو كلوب بروج.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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