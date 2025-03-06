ليفربول يصعق سان جيرمان على أرضه في دوري أبطال

البلاد- جدة
اكتفى ليفربول بالتسديد على مرمى باريس سان جيرمان مرة واحدة، ليسجل منها هدفًا، انتصر به (1-0) على ملعب حديقة الأمراء، ضمن ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي الطرفان إيابًا على ملعب أنفيلد، الثلاثاء المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
يشار إلى أن محمد صلاح شارك أساسيًا في تشكيل ليفربول قبل أن يغادر عند حدود الدقيقة 86 لصالح هارفي إليوت الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بعد دخوله بثوانٍ معدودة.
جدير بالذكر أن المتأهل بينهما ينتظر في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أحد الفريقين إما أستون فيلا أو كلوب بروج.