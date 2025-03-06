ليفربول يصعق سان جيرمان على أرضه في دوري أبطال

تألق البرازيلي أليسون في حماية مرمى ليفربول، بتصديه لـ10 كرات، بينما تلقى الإيطالي دوناروما هدفًا من تسديدة واحدة، ليعقد باريس سان جيرمان موقفه بشأن التأهل إلى ربع النهائي.