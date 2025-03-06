سدايا تعزز أثر البيانات المفتوحة وحوكمتها في السعودية

البلاد ــ الرياض

تُواصِل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” سدايا”؛ بوصفها الجهة المختصة في المملكة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، وصاحبة الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالتشغيل والابتكار في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي؛ استمرار جهودها نحو حوكمة البيانات، وتحقيق الأثر الاقتصادي المأمول من خلال إتاحة وتمكين البيانات المفتوحة في المملكة، وتطوير الأدوات التنظيمية؛ كالسياسات والإجراءات التي تضمن الاستفادة المُثلى من البيانات، وتعزيز استخدامها في مختلف المجالات. وعملت” سدايا” على العديد من المبادرات الرئيسة؛ لبناء منظومة بيانات وطنية متكاملة من خلال بنك البيانات الوطني؛ الذي يهدف إلى إدارة وحوكمة البيانات على المستوى الوطني بشمولية وفاعلية عالية. ويحوي بنك البيانات الوطني مجموعة من منصات البيانات الوطنية المترابطة، التي تدعم تحسين جودة البيانات في المملكة، وتعزيز مشاركتها بين الجهات والإسهام في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات، وتضم منصة” بحيرة البيانات الوطنية” التي تعد مستودعًا مركزيًا موثوقًا لحفظ البيانات الوطنية ومعالجتها، وتنقيتها ومشاركتها أكثر من 60 جهة حكومية مستضافة، وأكثر من 300 نظام حكومي تم دمج بياناتها؛ لتحقيق المستهدفات الوطنية منها.وتُعد” منصة البيانات المفتوحة” إحدى المبادرات الرئيسة، ضمن إستراتيجية البيانات المفتوحة على المستوى الوطني ممكنة من الجهات الحكومية، ومتاحة للاستفادة منها في التطبيقات الابتكارية والمشاريع البحثية؛ وفق تراخيص محددة دون مقابل مادي. وتضم المنصة حتى اليوم أكثر من 10.000 مجموعة بيانات متاحة للمستخدمين، وتسهم كذلك في إنشاء قاعدة بيانات عامة، تخدم مختلف القطاعات، وتعزز مبدأ الشفافية في إتاحة البيانات الحكومية، وتدعم البحث والابتكار والنمو الاقتصادي.