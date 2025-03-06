تعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة القادسية

الرياضةتعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة القادسية صحيفة البلادaccess_time7 / رمضان / 1446 هـ 6 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة استقر المدير الفني لفريق الاتحاد لوران بلان، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة القادسية، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن. وقبل المباراة المرتقبة، يحتل فريق الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد القادسية في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني. يذكر أن الاتحاد كان قد فاز على القادسية في مواجهة الدور الأول بدوري روشن بنتيجة 3-1. ومن المتوقع أن يلعب الاتحاد بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش. خط الدفاع: معاذ فقيهي، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، فواز الصقور. خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار. خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، عبد الرحمن العبود.