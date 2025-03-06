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بدء تقييم عطاءات شبكة حافلات النقل في المدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time7 / رمضان / 1446 هـ       6 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ المدينة المنورة
تعمل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على تقييم العطاءات، التي تم استلامها في نوفمبر الماضي، وتتعلق بعقد تطوير وتشغيل شبكة النقل السريع بالحافلات.
ويتضمن نطاق المشروع تمويل وتوريد وتشغيل المستودعات والأسطول من الحافلات وأنظمة النقل الذكي، كما يغطي تشغيل وصيانة أسطول الحافلات وجمع الأجرة.
وستتألف شبكة النقل السريع للحافلات في المدينة المنورة من ثلاثة مسارات بطول إجمالي يبلغ 64.6 كم، بالإضافة إلى شبكة حافلات تغذية، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمشروع بـ 1800 راكب في الساعة.
وسيتم تمديد المسار الأول بطول 16.2 كيلومتر من أحد إلى مسجد قباء، وسيتضمن 12 محطة توقف، ومرفقين للركن وصعود الركاب.
أما المسار الثاني والرئيس، فيبلغ طوله 38 كيلومترًا، ويبدأ من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ويمر بالمسجد النبوي، وينتهي عند مسجد الميقات، وسيحتوي على 24 محطة، وثلاثة مرافق للركن وصعود الركاب.
أما المحور الثالث، فيبدأ من نهاية طريق القصيم، وينتهي عند مسجد الأمير عبدالمجيد، ويبلغ طوله 10.4 كيلومتر، ويضم 10 محطات، ومرفقًا للركن وصعود الركاب.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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