بدء تقييم عطاءات شبكة حافلات النقل في المدينة المنورة

البلاد ــ المدينة المنورة

تعمل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على تقييم العطاءات، التي تم استلامها في نوفمبر الماضي، وتتعلق بعقد تطوير وتشغيل شبكة النقل السريع بالحافلات.

ويتضمن نطاق المشروع تمويل وتوريد وتشغيل المستودعات والأسطول من الحافلات وأنظمة النقل الذكي، كما يغطي تشغيل وصيانة أسطول الحافلات وجمع الأجرة.

وستتألف شبكة النقل السريع للحافلات في المدينة المنورة من ثلاثة مسارات بطول إجمالي يبلغ 64.6 كم، بالإضافة إلى شبكة حافلات تغذية، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمشروع بـ 1800 راكب في الساعة.

وسيتم تمديد المسار الأول بطول 16.2 كيلومتر من أحد إلى مسجد قباء، وسيتضمن 12 محطة توقف، ومرفقين للركن وصعود الركاب.

أما المسار الثاني والرئيس، فيبلغ طوله 38 كيلومترًا، ويبدأ من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ويمر بالمسجد النبوي، وينتهي عند مسجد الميقات، وسيحتوي على 24 محطة، وثلاثة مرافق للركن وصعود الركاب.

أما المحور الثالث، فيبدأ من نهاية طريق القصيم، وينتهي عند مسجد الأمير عبدالمجيد، ويبلغ طوله 10.4 كيلومتر، ويضم 10 محطات، ومرفقًا للركن وصعود الركاب.