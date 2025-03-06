الرياضة الهلال يفتقد البليهي 6 أسابيع

البلاد- جدة أعلن نادي الهلال، عن إصابة لاعبه علي البليهي في العضلة الخلفية، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة تتراوح بين 6-4 أسابيع. وتعرض البليهي لإصابة في المباراة، التي خسرها الهلال خارج أرضه، الثلاثاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. ويستعد فريق الهلال لمواجهة أمام الفيحاء، غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن. ومن المقرر أن يواجه فريق الهلال نظيره باختاكور الأوزبكي، في مواجهة الإياب بثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء المقبل، على ملعب المملكة أرينا.