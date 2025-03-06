“الآسيوي” يُعلن تأخير موعد انطلاق مباراة التعاون وتراكتور

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موافقته على طلب تأخير موعد انطلاق مباراة إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا2 بين التعاون تراكتور الإيراني، لتقام في تمام الساعة 11:00 مساءً يوم الثلاثاء المقبل.
ويستضيف استاد وولفز بارك في بريدة مباراة الإياب بين التعاون وضيفه تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء المقبل.
وكان التعاون قد تعادل خارج ملعبه أمام تراكتور الإيراني، في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2.
يذكر أن فريق التعاون كان قد حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعدما تصدر مجموعته برصيد 15 نقطة.
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