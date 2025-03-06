اكتتاب الأفراد في “أم القرى للتنمية”

البلاد – مكة المكرمة

بدأ أمس الأربعاء اكتتاب الأفراد في 13.08 مليون سهم من أسهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار بسعر 15 ريالا للسهم، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

وتُمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 10 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ، وستستمر فترة اكتتاب شريحة الأفراد حتى الأحد القادم 9 مارس.

وكان الاكتتاب المخصص للمؤسسات قد انتهى الأسبوع الماضي، حيث تمت تغطية الطرح بحوالي 241 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

يذكر أن “أم القرى للتنمية والتطوير العقاري” ، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة، تأسست عام 2012 بموجب أمر سامٍ لتتولى تطوير الأصول العقارية على طريق الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، تحت الاسم التجاري “مسار” ، وتُعد وجهة مسار واحدة من أكبر مشاريع إعادة التطوير في المنطقة . وقالت الشركة، إن نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية الرئيسية للمشروع بلغت 99.77 % حتى نوفمبر 2024، متوقعة استكمالها خلال النصف الأول من العام الجاري 2025