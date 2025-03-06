إنجاز تاريخي.. السعودية تتصدر التصنيف العالمي في التايكوندو

الرياض – محمد الجليحي
حققت البطلة السعودية في لعبة التايكوندو اللاعبة” دنيا أبوطالب” إنجازًا غير مسبوق بتصدرها التصنيف العالمي لوزن تحت 53 كجم، كأول لاعبة سعودية تصل إلى القمة في تاريخ الاتحاد الدولي للتايكوندو.
كما جاء البطل رياض حمدي في المركز الثاني عالميًا في وزن تحت 54 كجم، فيما دخلت طيبة الشريف قائمة أفضل عشر لاعبات عالميًا، بعد تقدمها إلى المركز السابع في وزن تحت 46 كجم.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو عقاب المطيري، أن هذه النجاحات تعكس الإستراتيجية الطموحة للاتحاد، التي تهدف إلى تعزيز حضور الأبطال على الساحة العالمية، وتوسيع قاعدة المنافسة بخلق جيل جديد من النجوم في مختلف الفئات، مع التركيز على تطوير الأداء والاستعداد لأولمبياد 2028.