أرامكو تدرس صفقة استحواذ

البلاد – متابعات

ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر لها، أن شركة أرامكو السعودية تدرس تقديم عرض محتمل للاستحواذ على أصول زيوت التشحيم التابعة لشركة “بي بي”، بما في ذلك الأصول التي تعمل تحت العلامة التجارية كاسترول.

وقالت الوكالة، إن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، مبينة أنها تدرس ما إذا كانت ستتقدم بعرض لشراء جزء أو كل الأعمال، التي تعمل تحت اسم العلامة التجارية كاسترول ، مشيرة إلى أن أرامكو لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن هيكلة العرض المحتمل.

ونوهت بلومبيرغ إلى أن “بي بي” تجري حالياً مراجعةً لاستراتيجية أعمال زيوت التشحيم التابعة لـ”كاسترول”، حيث قد تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.