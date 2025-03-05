1637 ملياراً إجمالي الإيرادات.. 398 مليار ريال أرباح أرامكو عام 2024

البلاد – الظهران

أعلنت شركة” أرامكو السعودیة” النتائج المالية لعام 2024؛ حيث بلغت الأرباح 398.42 مليار ريال، مقارنةً بـ454.7 مليار ريال في عام 2023م. كما تجاوز إجمالي الإيرادات 1637 مليار ريال، بانخفاض طفيف نحو 1 % مقارنة بـ1653.28 مليار ريال في 2023.

وبحسب الشركة، يُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية. وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع الكميات المبيعة من المنتجات المكررة والكيميائية. وقالت الشركة في بيان على” تداول السعودية”، أمس الثلاثاء: إن إجمالي المبلغ الموزع هو 80.1 مليار ريال (21.36 مليار دولار)، يشمل توزيعات الأرباح الأساسية بنحو 79.28 مليار ريال (21.14 مليار دولار)، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء نحو 0.82 مليار ريال (0.22 مليار دولار).

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 241.86 مليار سهم، ويكون تاريخ الأحقية يوم 17 مارس الحالي، وتاريخ التوزيع 26 مارس، وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهایة ثاني یوم تداول یلي تاريخ الاستحقاق. وأعلنت الشركة عن التوزيع الأول للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2024م، وحُسبت هذه الأرباح المرتبطة بالأداء على أساس 70 % من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية لعام 2024م، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية، وأي مبالغ أخرى؛ بما فيها الاستثمارات الخارجية.

وتتوقع الشركة أن يتم الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 320.4 مليار ريال (85.4 مليار دولار) في عام 2025.

الناصر: نتوقع ارتفاع الطلب العام الحالي

أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة، يؤكد مرونة أرامكو السعودية الاستثنائية، وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية، وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع للمساهمين والعملاء.

وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024، متوقعًا مزيدًا من النمو في عام 2025، وأضاف: كما أننا نطبق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في أعمالنا، بما يتيح المزيد من الكفاءة، وتحقيق القيمة عبر مختلف مستويات أعمال الشركة.