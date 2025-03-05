نمو “غير النفطي” وارتفاع مستويات التوظيف

البلاد – الرياض

أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسمياً، أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة واصل توسعه القوي في فبراير المنصرم، مدفوعاً بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط.

وكان نمو المبيعات الجديدة مدعوماً بزيادة جهود السياحة والتسويق. وظلت زيادة الناتج، على الرغم من تباطؤها قليلا، من بين أعلى الزيادات وتيرة منذ منتصف 2023.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، بحسب “رويترز”، إن هذا النمو انعكس

في ارتفاع مستويات التوظيف، مع زيادة الشركات قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال”.

في السياق ، ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهراً، في ظل استعداد الشركات لفرص النمو في قطاعي التصنيع والخدمات ، ورغم ارتفاع بعض تكاليف المدخلات، مدفوعةً بزيادة أسعار المواد والأجور، لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلا ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية ، وبلغت ثقة الشركات أعلى مستوى لها في 15 شهراً، مع تفاؤلها بالنمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.