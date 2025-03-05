مركز الملك سلمان يدشن سلة “إطعام” بإندونيسيا

البلاد – جاكرتا

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع توزيع سلة” إطعام” الرمضاني في جمهورية إندونيسيا للعام 1446هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبد الله العامودي، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية الإندونيسية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الدينية، وفريق من المركز، وذلك في مقر هيئة الزكاة الوطنية بالعاصمة جاكرتا.

ويهدف المشروع إلى توزيع 7.911 سلة غذائية، تزن كل منها 32 كيلوجرامًا، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 47.466 فردًا، في 4 مناطق بإندونيسيا. ويستهدف مشروع” إطعام” بمرحلته الرابعة توزيع 390.109 سلال غذائية، في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا، و64 ألف ريال. يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة في شتى بقاع العالم.

من جهة ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.200 سلة غذائية في مدينة طفس بمحافظة درعا في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 1.200 أسرة بواقع 5.180 فردًا، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.