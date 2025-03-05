كشف بالأشعة لسافيتش والبليهي بعد إصابتهما أمام باختاكور

البلاد- جدة يجري ثنائي الهلال علي البليهي والصربي سيرجي سافيتش، اليوم الأربعاء، الكشف بالأشعة، الأربعاء، على موضع إصابتهما العضلية، التي تعرضَا لها خلال مواجهة باختاكور الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وتعرض البليهي وسافيتش لإصابة في المباراة التي خسرها الهلال خارج أرضه، أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. وبناءً على الفحص الطبي الذي سيخضع له ثنائي الهلال، ستحدد مدى حاجتهما للتأهيل، أو العلاج الطبيعي، وكذلك فترة الغياب، حسب قوة ودرجة الإصابة. ومن المقرر أن يواجه فريق الهلال نظيره باختاكور الأوزبكي، في مواجهة الإياب بثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء المقبل، على ملعب المملكة أرينا.