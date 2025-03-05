شاهد| ريال مدريد يتغلب على أتلتيكو بثنائية في ديربي أبطال أوروبا

البلاد – جدة
حسم فريق ريال مدريد ديربي العاصمة الإسبانية، أمام غريمه اللدود أتلتيكو مدريد، بعدما انتزع فوزًا
بصعوبة بالغة بثنائية مقابل هدف، في القمة المثيرة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب
سنتياجو برنابيو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
احتاج ريال مدريد 4 دقائق فقط، من أجل هز شباك الجار اللدود، عبر رودريجو. ولكن رد الضيوف لم
يتأخر كثيرًا، حيث تعادل المتألق جوليان ألفاريز عند الدقيقة 32. وفي الدقيقة 55 تقدم للريال إبراهيم دياز بالهدف الثاني.
ومن المقرر أن يتجدد موعد ديربي العاصمة بين ريال مدريد وجاره اللدود أتلتيكو، في القمة التي تُقام
الأربعاء المقبل 12 مارس، على ملعب ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس، حيث يحتاج الملكي
لتجديد الفوز، أو التعادل لضمان العبور الآمن، فيما لا يملك رجال دييجو سيميوني بديلًا عن الفوز؛ من
أجل التمسك بحظوظ التأهل.
رودريغو يفتتح التسجيل مبكراً لريال مدريد ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد pic.twitter.com/oS8jYh9czN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2025
استمتع بمشاهدة جمال هدف جوليان ألفاريز في مرمى الفريق الملكي 🔥⚽️😮#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد pic.twitter.com/NgB0ot4hAI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2025
المغربي براهيم دياز يعيد التقدم لريال مدريد ⚽️👑#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد pic.twitter.com/jhM4NYmUxg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2025