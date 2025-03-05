الرياضة

شاهد| ريال مدريد يتغلب على أتلتيكو بثنائية في ديربي أبطال أوروبا

صحيفة البلادaccess_time6 / رمضان / 1446 هـ       5 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

حسم فريق ريال مدريد ديربي العاصمة الإسبانية، أمام غريمه اللدود أتلتيكو مدريد، بعدما انتزع فوزًا

بصعوبة بالغة بثنائية مقابل هدف، في القمة المثيرة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب

سنتياجو برنابيو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

احتاج ريال مدريد 4 دقائق فقط، من أجل هز شباك الجار اللدود، عبر رودريجو. ولكن رد الضيوف لم

يتأخر كثيرًا، حيث تعادل المتألق جوليان ألفاريز عند الدقيقة 32. وفي الدقيقة 55 تقدم للريال إبراهيم دياز بالهدف الثاني.

ومن المقرر أن يتجدد موعد ديربي العاصمة بين ريال مدريد وجاره اللدود أتلتيكو، في القمة التي تُقام

الأربعاء المقبل 12 مارس، على ملعب ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس، حيث يحتاج الملكي

لتجديد الفوز، أو التعادل لضمان العبور الآمن، فيما لا يملك رجال دييجو سيميوني بديلًا عن الفوز؛ من

أجل التمسك بحظوظ التأهل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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