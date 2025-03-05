دعما لاستقرار السوق العالمية..”أوبك بلس”: زيادة تدريجية لإنتاج النفط بداية أبريل

البلاد – الرياض

أكدت الدول الأعضاء في “أوبك+”، التي أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر الماضي بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل القادم ، مع الحفاظ على المرونة وفقًا لمستجدات السوق. وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.

جاء ذلك ضمن مخرجات الاجتماع الافتراضي للدول الثماني (المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان) لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية،. بحسب “واس”. وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أكدت الدول التزامها الجماعي الكامل بالامتثال للتعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في 3 أبريل 2024، كما أكدت الدول عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يتجاوز الحصص المحددة منذ يناير 2024، وذلك وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، على أن يتم استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.

ووافقت الدول التي تجاوزت إنتاجها المقرر على تقديم تعويضاتها بشكل مبكر، بحيث يتم تعويض كميات الإنتاج الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الحالي ونشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.