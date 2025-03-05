تكريم الفائزين بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

البلاد – الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابةً عنه -حفظه الله- حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء الاثنين، حفل تكريم الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره ” للبنين” في دورتها السادسة والعشرين، التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

وأعرب سموه في كلمته عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه الجائزة، التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتلاوته.

وقال:” هذه الجائزة عظيمة في مضمونها ومنهجها وفي عملها، ولله الحمد- للمملكة دور كبير في دعم أبنائها من حفظة القرآن الكريم، وتأسيسهم على المنهج الصحيح والسليم”.

وهنأ سموه الفائزين من المتسابقين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في خدمة كتاب الله وخدمة الوطن؛ وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله. من جهته، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن هذه المسابقة العريقة تحظى برعاية كريمة، ودعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- منذ أن تأسست في عام 1419هـ؛ لتكون منارةً تعكس اهتمام المملكة بكتاب الله- عز وجل- وأهله، ومواصلة لنهجها الراسخ في تعزيز العناية بالقرآن الكريم ونشر علومه، وترسيخ قيمه ومبادئه التي تدعو لنشر الخير، وإذكاء روح التنافس بين أبناء وبنات الوطن في حفظه وإتقانه.

وأشار آل الشيخ إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- للمسابقة تأكيد على الدور الريادي، الذي تضطلع به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، مستمدةً نهجها من كتاب الله وسنة نبيه- صلى الله عليه وسلم- مؤكدًا أن استمرار هذه المسابقة منذ 26 عامًا، بدعم سخي من راعيها- أيده الله- الذي وجه بإكرام أهل القرآن؛ حتى بلغ مجموع جوائز المسابقة سبعة ملايين ريال، لهو شاهدٌ على العناية العظيمة، التي يوليها لحفظة كتاب الله، وتحفيز الأجيال الناشئة على الإقبال عليه.

كما رفع آل الشيخ الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- لدعمه ومتابعته المسابقة القرآنية وغيرها من المسابقات، التي تنفذها الوزارة محليًا ودوليًا، حققت منجزات دولية ومحلية في إدارة ودعم ورعاية المسابقات القرآنية حول العالم وحظيت هذه الجهود بإشادة واسعة لدور وإسهامات المملكة الريادية في مجالات خدمة القرآن الكريم، ونشر منهج الوسطية والاعتدال المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه- صلى الله عليه وسلم.

عقب ذلك، استمع سمو أمير الرياض والحضور لقراءات متعددة من المتسابقين، وشاهدوا عرضًا مرئيًّا عن الجائزة، تتضمن معلومات وإحصاءات عن الدورة الحالية.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو الأمير فيصل بن بندر، أعضاء لجنة التحكيم والفائزين في فروع المسابقة الستة بجوائز نقدية تتجاوز سبعة ملايين ريال مع درع التميز، كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية مع الفائزين في فروع المسابقة.