بطولة الأرز للجولف تنطلق في الإمارات ضمن الجولة الثانية من سلسلة بطولات الجولف العربية

الرياض – محمد الجليحي

يستعد عشاق رياضة الجولف لانطلاق النسخة الأولى من بطولة الأرز للجولف، التي ينظمها الاتحاد اللبناني للجولف بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للجولف، في الفترة من 1 إلى 3 أبريل 2025 على ملاعب نادي الزورا للجولف في عجمان.

وتعد البطولة، المعتمدة ضمن التصنيف العالمي لهواة الجولف (WAGR)، حدثًا بارزًا في أجندة الجولف الإقليمي، حيث ستشهد مشاركة نخبة من اللاعبين الهواة من مختلف الفئات، بما في ذلك الرجال، السيدات، والناشئين تحت 18 عامًا. وسيحصل الفائز في الفئة العامة للرجال على فرصة للمشاركة في بطولة التحدي (Challenge Tour) لعام 2025، التي تُقام في الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز أهمية الحدث على المستوى التنافسي.

وتمثل بطولة الأرز للجولف الجولة الثانية ضمن سلسلة التصنيف العربي للجولف (AGS)، بعد أن اختتمت الجولة الأولى في بطولة قطر المفتوحة في فبراير الماضي. ويهدف هذا التصنيف إلى تعزيز المنافسة بين اللاعبين العرب، وتوفير فرص أوسع للاعبين الهواة للتقدم في التصنيف العالمي.

ويتضمن الحدث منافسات 54 حفرة بنظام Stroke Play و18 حفرة بنظام Stableford ، حيث سينطلق اللاعبون يوميًا بين الساعة 7:00 و9:00 صباحًا وفق نظام الانطلاق من موقعين (Two Tee Start). وسيتنافس المشاركون على عدة فئات من الجوائز، تشمل المراكز الأولى في فئتي الرجال والسيدات، إضافة إلى فئة الناشئين تحت 18 عامًا والفائزين في اليوم الثالث بنظام Stableford.

وتم تحديد يوم الخميس، 27 مارس 2025 كآخر موعد للتسجيل، فيما سيتم الإعلان عن القرعة النهائية يوم السبت، 30 مارس 2025. كما سيتم تنظيم جولات تدريبية خاصة يوم 31 مارس، مما يمنح اللاعبين فرصة مثالية للاستعداد والتأقلم مع أجواء الملعب قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وفي هذا السياق، أعرب كريم سلام، رئيس الاتحاد اللبناني للجولف، عن سعادته بتنظيم النسخة الأولى من هذه البطولة، قائلًا:

“إننا فخورون بإطلاق بطولة الأرز للجولف كجزء من التصنيف العربي للجولف، والذي يهدف إلى تطوير رياضة الجولف في المنطقة وتعزيز مكانة اللاعبين العرب على الساحة الدولية وأضاف:” نحن نؤمن بأن هذه البطولة ستوفر منصة متميزة للهواة لإبراز مهاراتهم، كما أنها تعزز التعاون بين الاتحادات العربية لتقديم بطولات تنافسية بمعايير عالمية. نشكر الاتحاد الإماراتي للجولف على استضافته لهذه الجولة، ونتطلع إلى رؤية منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين”.