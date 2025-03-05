الفيحاء يطرح تذاكر مواجهته مع الهلال

البلاد- جدة

أعلن نادي الفيحاء، طرح تذاكر مباراته أمام نظيره الهلال، المقرر لها الجمعة المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة الـ 24 بدوري روشن.

تأتي هذه المباراة، بعد أيام من خسارة الهلال في الدوري أمام نظيره الأهلي بنتيجة 2-3 في الجولة الماضية بدوري روش.

وكان الهلال قد فاز على الفيحاء في مباراة الدور الأول بنتيجة هدفين دون رد.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.