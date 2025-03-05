“الشرقية” تجهز أخضر اليد الشاطئية للاستحقاقات الخليجية والآسيوية

الدمام-البلاد
دشن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الشاطئية معسكره الداخلي في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، بقيادة المدرب الوطني محمد القطان وإشراف إداري المنتخب فتحي الخضيمي.
يأتي هذا المعسكر ضمن التحضيرات لخوض دورة الألعاب الشاطئية الثالثة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر إقامتها مطلع شهر أبريل القادم، إلى جانب المشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية، التي ستقام في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 1 إلى 10 مايو 2025، حيث يتطلع المنتخب إلى تحقيق نتائج متميزة على الصعيدين الخليجي والآسيوي.
يذكر أن المنتخب السعودي لكرة اليد الشاطئية يواصل مساعيه لتعزيز حضوره في المنافسات الدولية، مستفيدًا من برامج الإعداد والتطوير التي تهدف إلى رفع المستوى الفني والجاهزية البدنية للاعبين.
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