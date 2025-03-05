الرياضة

“الشرقية” تجهز أخضر اليد الشاطئية للاستحقاقات الخليجية والآسيوية

صحيفة البلادaccess_time6 / رمضان / 1446 هـ       5 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام-البلاد
دشن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الشاطئية معسكره الداخلي في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، بقيادة المدرب الوطني محمد القطان وإشراف إداري المنتخب فتحي الخضيمي.

يأتي هذا المعسكر ضمن التحضيرات لخوض دورة الألعاب الشاطئية الثالثة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر إقامتها مطلع شهر أبريل القادم، إلى جانب المشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية، التي ستقام في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 1 إلى 10 مايو 2025، حيث يتطلع المنتخب إلى تحقيق نتائج متميزة على الصعيدين الخليجي والآسيوي.

يذكر أن المنتخب السعودي لكرة اليد الشاطئية يواصل مساعيه لتعزيز حضوره في المنافسات الدولية، مستفيدًا من برامج الإعداد والتطوير التي تهدف إلى رفع المستوى الفني والجاهزية البدنية للاعبين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *