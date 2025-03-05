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الانضباط ترفض طلب الوحدة بشأن الاحتجاج على تأخر النصر

صحيفة البلادaccess_time6 / رمضان / 1446 هـ       5 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاحتجاج المقدم من جانب فريق الوحدة، بعد اللقاء الذي جمع الفريقين، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ووفقا لما ذكرته اللجنة في بيان رسمي: ” رفض الاحتجاج من الناحية الشكلية، ثانياً: مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثالثاً: قرار قابل للاستئناف وفقاُ للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق”.

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وشهدت مباراة النصر أمام الوحدة، تأخر فريق النصر، عن التواجد في اللقاء، حيث تواجد الفريق خلال اللقاء في وقت متأخر وصل إلى 40 دقيقة.
وكان فريق النصر، قد نجح في الفوز على حساب الوحدة، بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الماضية من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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