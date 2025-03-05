أمير القصيم شهد الاتفاقيات.. 8.5 مليار ريال لإنشاء خط مياه (الجبيل – بريدة)

البلاد – بريدة

شهد سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، توقيع عقد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه (الجبيل – بريدة)، بتكلفة إجمالية بلغت 8.5 مليار ريال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

وأوضح سموه أن المشروع يُعَدّ خطوة محورية في دعم التنمية الاقتصادية والزراعية والصناعية بمنطقة القصيم، حيث سيوفر إمدادات مائية مستقرة تسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والمشروعات الحيوية، بما ينعكس على جودة الحياة واستدامة الموارد. وقال : “نحمد الله على ما أنعم به علينا من خيرات، ونثمن عناية قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهدًا في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وندعو الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-“،

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه م. خالد بن زويد القريشي، بأن التشغيل التجاري للمشروع من المقرر أن يبدأ في الربع الثاني من عام 2029م، بعقد امتياز يمتد إلى 35 عامًا من تحقيق التشغيل التجاري، وسيسهم في تحسين كفاءة نقل المياه وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب في منطقتَي الشرقية والقصيم، إلى جانب دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين في الأعمال والموارد البشرية.