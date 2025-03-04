8 جامعات تتنافس على لقب دوري كرة الطائرة بالدمام

الرياض- هاني البشر

تنطلق غداً الأربعاء منافسات المرحلة الأخيرة “دور الـ8 ” من دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة الطائرة، الذي ينظمه الاتحاد في موسمه الـ15 لبطولاته، باستضافة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

ويشارك في المرحلة التي تُقام على مدار 4 أيام 8 جامعات، تأهلت بعد حصولها على صدارة ووصافة المجموعات في المرحلة الأولى؛ إذ تصدر المجموعة الأولى فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بـ 9 نقاط، وثانياً جامعة الملك سعود بـ 6 نقاط.

فيما تصدرت جامعة الملك خالد المجموعة الثانية بـ 6 نقاط، وبفارق الأشواط عن جامعة الملك عبدالعزيز، التي حلت بالمركز الثاني.

وفي المجموعة الثالثة، تصدرت جامعة القصيم بـ 9 نقاط، وثانياً جامعة جازان بـ 6 نقاط، وتصدرت جامعة الملك فيصل فرق المجموعة الرابعة بـ12 نقطة، وبالمركز الثاني جامعة الطائف بـ 9 نقاط.

وتقام غداً 4 لقاءات في دور الثمانية، كالتالي:

جامعة الإمام عبدالرحمن × جامعة جازان

جامعة القصيم × جامعة الملك سعود

جامعة الملك خالد × جامعة الطائف

جامعة الملك فيصل × جامعة الملك عبدالعزيز.