10.5 مليار ريال تمويل سكني.. والفلل تتصدر

البلاد – الرياض

ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 10.5 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي، بنمو 39 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر يناير نحو 13.4 ألف عقد. وارتفع معدل قيمة التمويل العقاري الجديد إلى 780 ألف ريال وبنسبة 9 % مقارنة بمعدل قيمة التمويل العقاري في يناير 2024.

واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يناير الماضي بقيمة 6638 مليون ريال وبنسبة 63 %، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 3351 مليار ريال، ثم الأراضي بـ 475 ملايين ريال.

وبالنسبة للتمويل الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد تراجع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 18 % ليبلغ نحو 224 مليون ريال.