وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي

الرياض : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بالرياض، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، و رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب السلوفاكي سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميشالكا، ومستشارة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع دوسانا سكوهروفا، والمدير العام لقسم سياسات الدفاع بوزارة الدفاع روبرت بيسترو، والمدير العام لقسم التحديث بوزارة الدفاع مارتن شاتلوس.