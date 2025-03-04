نيوم يعزز صدارته لـ” يلو”.. وتعادل العين والجندل

البلا- جدة
واصل فريق نيوم انفراده بصدارة دوري” يلو”، وبفارق نقطي كبير عن أقرب منافسيه، بعد تغلبه على منافسه فريق الصفا بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، ضمن مباريات الجولة 24، رافعًا رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الصفا عند24 النقطة في المرتبة قبل الأخيرة،
فيما جمع اللقاء الثاني فريقي العين والجندل وانتهى اللقاء بتعادلهما بهدفين لمثلهما؛ حيث رفع العين رصيده للنقطة 23 في المركز 16، بينما رفع الجندل رصيده للنقطة 33 في المركز العاشر.
🎥 | أهداف مباريات اليوم الثاني من الجولة 24 ⚽️🎯
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/JSDPxiQZkt
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 3, 2025