الرياضة

نيوم يعزز صدارته لـ” يلو”.. وتعادل العين والجندل

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1446 هـ       4 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلا- جدة
واصل فريق نيوم انفراده بصدارة دوري” يلو”، وبفارق نقطي كبير عن أقرب منافسيه، بعد تغلبه على منافسه فريق الصفا بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، ضمن مباريات الجولة 24، رافعًا رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الصفا عند24 النقطة في المرتبة قبل الأخيرة،

فيما جمع اللقاء الثاني فريقي العين والجندل وانتهى اللقاء بتعادلهما بهدفين لمثلهما؛ حيث رفع العين رصيده للنقطة 23 في المركز 16، بينما رفع الجندل رصيده للنقطة 33 في المركز العاشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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