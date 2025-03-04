مهرجان “سماء العلا” يستلهم روح المسافرين في الصحاري

البلاد ــ العلا

أعلنت” لحظات العُلا” عن إطلاق النسخة الجديدة من مهرجان” سماء العُلا”، الذي سيُقام في الفترة من 18 إلى 27 أبريل 2025، ليأخذ الزوّار في رحلة استثنائية لاستكشاف سحر العُلا من منظور جديد.

ويستلهم المهرجان روح المسافرين القدماء، الذين اهتدوا بالنجوم لعبور الصحارى الشاسعة، ويقدّم تجربة فريدة تعزز مكانة العُلا وجهة عالمية رائدة في السياحة الفلكية.

وبفضل سمائها الصافية، وإجراءاتها الصارمة للحد من التلوث الضوئي، تتيح العُلا لزوارها فرصة نادرة للتأمل في نجومها المتلألئة، والاستمتاع بعروض وتجارب فلكية لا تُنسى.

ويقدّم مهرجان سماء العُلا تجربة فريدة لعشّاق الفلك واستكشاف الفضاء، من خلال الفعاليات المتميزة التي يستضيفها مرصد “منارة العُلا”، والمقرر أن يصبح أحد أبرز المراصد العلمية المتطورة عالميًا، وتمزج هذه المنشأة الحديثة بين الإرث الفلكي العريق وأحدث التقنيات المتقدمة، حيث ستوفّر تلسكوبات متطورة لاستكشاف أعماق الكون، بدعم من نخبة من الشركاء المحليين والدوليين في مجالات الفضاء والتكنولوجيا الفلكية.

إلى جانب ذلك، سيقدّم المرصد معارض تفاعلية وورش عمل تعليمية، تُثري معرفة الزوار بعلوم الفلك والفضاء، ما يجعله وجهة مثالية لمحبي الاستكشاف والتعلّم.

ويَعدُ مهرجان سماء العُلا 2025 زواره بتجربة استثنائية تجمع بين المغامرة، والفعاليات الثقافية، وسحر الطبيعة، حيث يمكنهم التحليق عاليًا في رحلات المناطيد اليومية، التي ستملأ سماء العلا بألوان زاهية كل صباح في استعراض جوي يخطف الأنفاس، كما يمكنهم كذلك الاستمتاع برحلات المناطيد المربوطة عند بلدة العلا القديمة وجبل الفيل، حيث تتيح لهم إطلالات بانورامية تأسر القلوب، وتكشف عن جمال العُلا ومواقعها الطبيعية والأثرية من زاوية جديدة، حيث يضيء 12 منطادًا مضيئًا حول جبل الفيل وسط عروض جوية مذهلة وموسيقى متناغمة.

كما يقدم مهرجان سماء العُلا 2025 كذلك تجربة فريدة من نوعها عبر أنشطة “منارة العُلا”، حيث تأخذ الزوار في رحلة غامرة لاستكشاف أسرار الفضاء.

ويمكن للضيوف الانضمام إلى الأجواء الطبيعية الساحرة في “نوافذ الكون” بجبل عِكمة، والاستمتاع بتجربة فلكية استثنائية، تتضمن معارض وورش عمل.