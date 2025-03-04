الرياضة في ذهاب أبطال آسيا 2.. التعاون يعود بتعادل ثمين أمام تراكتور

البلاد- جدة

نجح فريق التعاون في العودة بتعادل ثمين خارج ملعبه أمام نظيره تراكتور الإيراني، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2. شهد اللقاء أداءً دفاعيًا قويًا من كلا الفريقين، حيث فشل المهاجمون في استغلال الفرص المتاحة. سيطر الحذر على مجريات اللعب، حيث حرص كلا الفريقين على عدم استقبال أهداف. ويستضيف فريق التعاون نظيره تراكتور الإيراني في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في بريدة.