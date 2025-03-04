الرياضة

في ذهاب أبطال آسيا 2.. التعاون يعود بتعادل ثمين أمام تراكتور

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1446 هـ       4 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
نجح فريق التعاون في العودة بتعادل ثمين خارج ملعبه أمام نظيره تراكتور الإيراني، في اللقاء الذي

جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2.

شهد اللقاء أداءً دفاعيًا قويًا من كلا الفريقين، حيث فشل المهاجمون في استغلال الفرص المتاحة.

سيطر الحذر على مجريات اللعب، حيث حرص كلا الفريقين على عدم استقبال أهداف.

ويستضيف فريق التعاون نظيره تراكتور الإيراني في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في بريدة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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