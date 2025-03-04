شاهد| الهلال يتعثر أمام باختاكور في ثمن نهائي نخبة آسيا

البلاد- جدة
تلقى فريق الهلال خسارة أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
نجح باختاكور في تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 29 عن طريق فلاماريون، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.
وكاد باختاكور أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 32، لكن ياسين بونو حارس الهلال تألق وتصدى للكرة وأبعدها عن مرماه.
وسيقام لقاء العودة في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الحادي عشر من مارس الجاري.
هدف |
باختاكور الأوزبكي تقدم 1-0 على الهلال السعودي.. فلاماريون الدقيقة 29
– مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة
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— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 4, 2025