الرياضة

شاهد| الهلال يتعثر أمام باختاكور في ثمن نهائي نخبة آسيا

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1446 هـ       4 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تلقى فريق الهلال خسارة أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

نجح باختاكور في تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 29 عن طريق فلاماريون، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وكاد باختاكور أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 32، لكن ياسين بونو حارس الهلال تألق وتصدى للكرة وأبعدها عن مرماه.

وسيقام لقاء العودة في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الحادي عشر من مارس الجاري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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