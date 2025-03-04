شاهد| الأهلي يتخطى الريان بثلاثية ويضع قدمًا في ربع نهائي النخبة الآسيوية

محمود العوضي- جدة
وضع الأهلي قدما في ربع نهائي دوري أبطال نخبة آسيا، بعدما نجح في تحقيق انتصار ثمين خارج ملعبه على مضيفه فريق الريان القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة، التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
في الدقيقة 30 دقيقة، أحرز وينديرسون جالينو أول أهداف الأهلي، وفي الدقيقة 34 أضاف المتألق رياض محرز الهدف الثاني، وقلص الريان الفارق عند الدقيقة 71 عن طريق روجر جيديس، إلا أن فراس البريكان أعاد الفارق مجددًا لصالح الأهلي بالتوقيع على الهدف الثالث عند الدقيقة 90+4؛ ليضع الأهلي قدمًا في ربع النهائي القاري، وسيقام لقاء العودة الثلاثاء المقبل في جدة.
هدف |
الأهلي السعودي تقدم 1-0 على الريان.. الدقيقة 30 جالينو
– مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة
تشاهدونها مباشرة على قنوات الكاس المشفرة عبر أجهزة قنوات beIN SPORTS #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/bt57mXN2xV
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 4, 2025
هدف |
الأهلي السعودي تقدم 2-0 على الريان.. الدقيقة 34 رياض محرز
– مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة
تشاهدونها مباشرة على قنوات الكاس المشفرة عبر أجهزة قنوات beIN SPORTS #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/ZxaNEMquxs
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 4, 2025
هدف |
الريان يقلص الفارق 1-2 الأهلي السعودي .. الدقيقة 71 روجر غيديس
– مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة
تشاهدونها مباشرة على قنوات الكاس المشفرة عبر أجهزة قنوات beIN SPORTS #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/kIDatHNBLE
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 4, 2025
هدف |
الأهلي السعودي تقدم 3-1 على الريان.. الدقيقة 90+5 فراس البريكان
– مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة
تشاهدونها مباشرة على قنوات الكاس المشفرة عبر أجهزة قنوات beIN SPORTS #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/rx6MQQgd8l
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 4, 2025