الرياضة

شاهد| الأهلي يتخطى الريان بثلاثية ويضع قدمًا في ربع نهائي النخبة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1446 هـ       4 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

وضع الأهلي قدما في ربع نهائي دوري أبطال نخبة آسيا، بعدما نجح في تحقيق انتصار ثمين خارج ملعبه على مضيفه فريق الريان القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة، التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

في الدقيقة 30 دقيقة، أحرز وينديرسون جالينو أول أهداف الأهلي، وفي الدقيقة 34 أضاف المتألق رياض محرز الهدف الثاني، وقلص الريان الفارق عند الدقيقة 71 عن طريق روجر جيديس، إلا أن فراس البريكان أعاد الفارق مجددًا لصالح الأهلي بالتوقيع على الهدف الثالث عند الدقيقة 90+4؛ ليضع الأهلي قدمًا في ربع النهائي القاري، وسيقام لقاء العودة الثلاثاء المقبل في جدة.

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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