رسميًا.. السعودية تحتضن كأس آسيا تحت 17 عامًا

البلاد- الرياض

تستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا، خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا، وذلك في مدينتي جدة والطائف.

تقام البطولة بنظامها الجديد، الذي يشهد تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى كأس العالم تحت 17 عامًا، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر 2025 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وكانت القرعة التي أجريت في يناير الماضي قد أسفرت عن تواجد الأخضر السعودي تحت 17 عامًا– صاحب الضيافة – على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات أوزبكستان، وتايلاند والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات اليابان، وأستراليا، وفيتنام، والإمارات.

وجاءت كوريا الجنوبية على رأس المجموعة الثالثة مع منتخبات اليمن، وأفغانستان وإندونيسيا، في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيران، وطاجيكستان، وعمان، وكوريا الشمالية.