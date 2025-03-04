الرياضة

رسميًا.. السعودية تحتضن كأس آسيا تحت 17 عامًا

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1446 هـ       4 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض
تستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا، خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا، وذلك في مدينتي جدة والطائف.

تقام البطولة بنظامها الجديد، الذي يشهد تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى كأس العالم تحت 17 عامًا، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر 2025 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وكانت القرعة التي أجريت في يناير الماضي قد أسفرت عن تواجد الأخضر السعودي تحت 17 عامًا– صاحب الضيافة – على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات أوزبكستان، وتايلاند والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات اليابان، وأستراليا، وفيتنام، والإمارات.

وجاءت كوريا الجنوبية على رأس المجموعة الثالثة مع منتخبات اليمن، وأفغانستان وإندونيسيا، في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيران، وطاجيكستان، وعمان، وكوريا الشمالية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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