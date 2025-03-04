دانية عقيل تتوج بفئة تشالنجر في رالي أبوظبي الصحراوي

أبو ظبي — البلاد

سطّرت نجمة رياضة السيارات السعودية دانية عقيل إنجازًا تاريخيًا جديدًا، بفوزها هذه المرة بلقب فئة تشالنجر في رالي أبوظبي الصحراوي، لتصبح أول امرأة تحقق هذا الإنجاز في بطولة العالم للراليات الصحراوية.

وكانت المرحلة الخامسة والختامية من النسخة 34 من رالي أبوظبي الصحراوي، الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة، انطلقت من مزيرعة وصولاً إلى أبوظبي، وتميّزت بالسرعة مع بعض الكثبان الرملية الصعبة، لتغطي إجمالي مسافة 364 كلم، منها 167 كلم من المسارات الخاصة.

وحققت عقيل وملاحها الفرنسي ستيفان دوبل من فريق “بي بي آر موتورسبورت – إس اتش جي” إنجازًا غير مسبوق في فئة تشالنجر، بعدما أصبحت أول إمرأة تفوز بحدثٍ في تاريخ بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة منذ انطلاقها في 2022، بعد تحقيقها زمنًا إجماليًا بلغ 15:44:25 ساعة.

وسبق لعقيل أن حققت إنجازًا فريدًا كذلك نهاية العام الماضي بعد تتويجها بلقب كأس الشرق الأوسط للراليات الصحراوية باها لعام 2024، التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات. وجاء فوزها في ديسمبر بعد إنهائها رالي دبي الصحراوي في المركز الأول في فئة “ألتيمت”، لتحرز بالتالي اللقب.