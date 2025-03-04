توزيع 227 ألف وجبة إفطار يومياً في المسجد النبوي.. 7 مواقع للعربات في المسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد ــ جدة

كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن توفير مجموعة من العربات، لخدمة المصلين والمعتمرين خلال موسم رمضان في المسجد الحرام؛ بهدف تسهيل أداء المناسك لذوي الاحتياجات وكِبار السن.

وتتضمن الخدمات العربات اليدوية المجانية المتوافرة في الساحة الشرقية (باب السلام 19)، والساحة الغربية جسر الشبكة (باب 64)، إضافة إلى العربات اليدوية المطوّرة المدفوعة، التي تتوفر في مواقع متعدّدة؛ مثل المسعى الأرضي (باب 14)، والمسعى بالدور الأول سلم الأرقم (باب 16)، والساحة الغربية جسر الشبيكة (باب 64)، والساحة الجنوبية بجوار دورة المياه 2.

كما تشمل التسهيلات العربات الكهربائية الكبيرة، التي يمكن استخدامها من الساحة الغربية جسر الشبيكة (باب 64)، وسلم أجياد (باب 4)، وسلم أجياد من الدور الأول جوار باب 4، وذلك برسوم تبلغ 50 ريالًا للطواف، و50 ريالًا للسعي، في حين يتم تقديم الخدمة مجانيًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكّدت الهيئة إمكانية الحجز المباشر من خلال نقاط موزعة في ساحات المسجد الحرام؛ لضمان راحة وسهولة تنقل المعتمرين والمصلين خلال الشهر الفضيل.

إلى ذلك، تواصل الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين، تقديم أفضل خدماتها لقاصدي المسجد النبوي الشريف، من خلال تنفيذ برامجها المتكاملة وخططها التنظيمية المدروسة، التي أعدتها منذ وقت مبكر لشهر رمضان لهذا العام 1446هـ.

وأعلنت الهيئة أمس، عن توزيع 227 ألف وجبة إفطار صائم يوميًا للمصلين والزائرين في المسجد النبوي في جميع أقسام وساحاته وتوسعاته.

من ناحية أخرى، استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، منوِّهةً بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.